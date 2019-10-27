النصر يستفيق أمام الهلال ويحقق فوز ثمين في ديربي الرياض
تمكن نادي النصر من خطف فوز ثمين، على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد أحرزه كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، إلا أن المغربي عبدالرزاق حمدالله نجح في إحراز هدفي التعادل والفوز في الدقيقتين 55، 73.
وارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة إلا أنه لا يزال ينفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 22 دقيقة
الحقيقة مازال جحش الهلال سليمان الفرج والغبي علي البليهي نقطة سوداء في إرباك الفريق الهلالي . ومعهم المتخاذل محمد البريك الأعمى . والحارس المعيوف الذي يكرر أخطائه !!
وبالطبع يتحمل المسئولية المدرب يشاهدهم وهم يكررون أخطائهم ويصر على بقائهم ..
آن الآون منع هؤلاء الأغبياء من اللعب …
52[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 14 دقيقة
الهلال سجل وكانه ضمن الفوز سيناريو الهلال والسد يتكرر في الهلال والنصر
saly[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 10 دقائق
الف مبروك للعالمي
فوز مستحق وكنا نتمنى استغلال مستوى الهلال وزيادة حصيلة الاهداف
الحمد لله عالفوز والثلاث نقاط
زائر الفجر[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 10 دقائق
الفرج يلعب ضد الهلال والبليهي يعطيهم الكور وفلسفة البريك ، وغياب كاريلو …. والمدرب يتفرج عليهم وواضح أنه غير قادر على قراءة المياراة ..
المطلوب طرد الفرج من الفريق وإيجاد بديل للبليهي …