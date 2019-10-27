النصر يستفيق أمام الهلال ويحقق فوز ثمين في ديربي الرياض

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي النصر من خطف فوز ثمين، على الهلال، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد أحرزه كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، إلا أن المغربي عبدالرزاق حمدالله نجح في إحراز هدفي التعادل والفوز في الدقيقتين 55، 73.

وارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة إلا أنه لا يزال ينفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.