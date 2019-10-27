كواليس تصفية « البغدادي » وهذا الرجل دل عليه

واشنطن(صدى):

كشفت العديد من المصادر، عن كواليس مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين أن عديله محمد علي ساجت الذي تم القبض عليه منذ شهرين هو الذي ساهم في القضاء عليه.

وقالت المصادر في تصريحات نشرتها فضائية « العربية »، إن « ساجت » الذي يعد أحد المقربين لزعيم التنظيم الإرهابي، أفصح بمعلومات عن أماكن اختباء « البغدادي » خلال التحقيق معه من قبل المخابرات العراقية.

كما كشف « ساجت » عن مكان التصوير الذي ظهر به البغدادي في كلمته الأخيرة، وقامت المخابرات العراقية بتزويد الجانب الأمريكي بتلك المعلومات للقضاء عليه.

وعلى إثر تلك المعلومات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي وعدد من عناصره في إحدى قرى محافظة إدلب في سوريا، بعد عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية.

كما أوضح أن البغدادي فجر سترته المفخخة بجانب امرأتين و3 من أطفاله جميعهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، وأكدت نتائج اختبارات الحمض النووي أن الجثة تعود لزعيم التنظيم.