الجهني : إعصار كيار في طريقه نحو الشمال الغربي بأقصى قوة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الخبير المناخي زياد الجهني، اليوم الأحد، إعصار كيار في طريقه نحو الشمال الغربي باتجاه جزيرة العرب.

وقال الجهني : إعصار كيار في طريقه نحو الشمال الغربي باتجاه جزيرة العرب باقصى قوة له إعصار من الدرجة الخامسة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أوضحت أن الإعصار يتحرك الإعصار باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، وتشير التوقعات إلى تطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.