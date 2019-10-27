بالفيديو.. «الصحة» تشرح طريقة التبرع بالأعضاء الحيوية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك مريض يتوفى كل 6 ساعات بسبب تلف بعض أعضائهم الحيوية، والأمل في إنقاذهم يكون من خلال التبرع بالأعضاء.

وأشارت إلى أن التبرع بالأعضاء يكون من المتوفين دماغيًا أو الأصحاء، مضيفة أن المتوفيين دماغيًا يمكنهم التبرع بـ «الكليتين، الكبد، الرئة، القلب، البنكرياس، القرنية، صمامات القلب».

أما الأصحاء فيمكنهم التبرع بـ «كلية واحدة، جزء من الكبد، نخاع العظام، مؤكدة أن عدد المرضى على قائمة الانتظار أكثر من 17 ألف مريض، وعدد المستفيدين من زراعة الأعضاء أكثر من 13 ألف مريض، كما بلغ عدد المتوفين الموجودين في قائمة الانتظار 1658.

وأفادت بأن طريقة التبرع، تتم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني هنـــــــــــا.

كيف تتم عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية ؟ #هم_بحاجتك

pic.twitter.com/9MD0xhUGPA — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 27, 2019

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