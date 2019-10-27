عريس يكتشف إنجاب زوجته لطفل بعد 4 أشهر زواج

القاهرة(صدى):

اكتشف رجل مصري خلال فترة سفره للعمل، قيام زوجته بإنجاب طفل رضيع بشكل مفاجئ وشروعها في قيده باسمه خلال فترة سفره وعمله بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمصر.

وقال العريس إنه فوجىء باستخراج زوجته لشهادة ميلاد للطفل بتاريخ 18 مارس لسنة 2019، مما يؤكد خيانتها له، وإنجابها لطفل خلال مدة زواج لا تزيد عن 4 أشهر مما يستحيل أن يكون الطفل نجله، مضيفا: “حسبي الله ونعم الوكيل في زوجتي اللى غدرت بيا ” .

وأوضح إنه لجأ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال إثبات نسب الطفل بتحرير المحضر رقم 5194 لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بندب الطب الشرعي للإطلاع على قسيمة الزواج، ومطابقة صحة شهادة ميلاد الطفل الرضيع وتحديد هوية نسبه.