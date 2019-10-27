مواطن يروي قصة فصله تعسفيًا من مديره الفلبيني وتدمير أسرته.. والعمل ترد (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

روى المواطن الشاب علي العنزي، قصة فصله تعسفيًا بعدما أسعف زوجته بسيارة الشركة.

وقال الشاب: « قدمت إجازة قبل الحادثة بيوم من الشركة، لأقدر أعالج زوجتي ف المستشفى، واتصلت زوجتي في نفس اليوم قالت إنها مريضة واضطر إلى أخذها بسيارة الشركة إلى المستشفى معي بناتي».

وأضاف: «فوجئ ثاني يوم بفصله تعسفيًا بسبب ذلك الأمر»، متسائلًا: «ما تشفعلي 6 سنوات عمل في الشركة في هذا الأمر؟ أو حتى خصم من المرتب أو إعطائه إنذار».

وأشار إلى أنه تكلّم مع مديره الفلبيني لكنه رفض إعادته إلى العمل، ورفض تقديم استقالة بعد الفصل، وأجبروه على توقيع فصله بيده.

وقال العنزي: إنه «اضطر للعمل في الحديد خلال هذه الفترة حتى يتمكن من إطعام بناته، فالتصرف الذي حدث سيدمر أسرة بأكملها، ليس معه إيجار السكن».

من جانبه قال متحدس وزارة العمل خالد أبا الخيل: «تلقت الوزارة شكوى من أحد العاملين في المنشأة، وتفاعلت معها وتم زيارة المنشأة ميدانيا ومقابلة مدير إدارة الموارد البشرية في المنشأة ومشرف الموارد البشرية وكلاهما سعوديان، والاستفسار عن سبب الفصل والاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن والتثبت منها، ويجري استكمال التحقق من الإجراءات المتخذة والتحقق من جميع ما ذكر في الشكوى حيث أن القضية لا زالت منظورة وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب وتطبيق ما ينص عليه نظام العمل ».