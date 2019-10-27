بالفيديو.. المالكي عن هزيمة الاتحاد: الخسارة تأتي بالمشاكل

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب نادي الاتحاد عبدالإله المالكي، اليوم الأحد، على خسارة فريقه أمام أبها في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأكد « عبدالإله » في تصريحات له بعد انتهاء المباراة، أن فريقه كان الأفضل في المباراة ولكن لم يحالفه الحظ أبدًا وبالطبع الخسارة تقضي على الحسنات، معلقًا « الخسارة هي التي تأتي بالمشاكل » .

كما وعد جماهير الاتحاد ببذل أقصى جهدهم للحاق بالمنافسة خلال هذا الموسم، قائلًا « ان شاء الله نشد حيلنا الفترة الجاية ونحسن من وضعنا » .

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