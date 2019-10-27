حيوانات نادرة وتجربة الحبل المعلق في الرياض سفاري بـ موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب موسم الرياض، عن منطقة رياض سفارين معلقًا: «مد يدك للطبيعة وتفاعل مع فصائل الحيوانات».

وتتضمن المعلومات الآتي: تتواجد منطقة رياض سفاري في حديقة نوفا على طريق مكة السريع، وهي أول سفاري مفتوحة في المملكة، كما تضم مجموعة فصائل من الحيوانات النادرة من مختلف أنحاء العالم مثل: حيوان اللايغر، والنمر الأبيض، والنمر الذهبي.

كما تتواجد فيها حديقة مغلقة لأكثر من 250 نوع من الطيور النادرة، ويمكنك من خلال المسرح المفتوح أن ترى عروض مسرحية عجيبة، وتعيش تجربة الحبل المعلق من البحيرة، وألعاب مائية متنوعة.