بالصور.. إخلاء 39 شخصأ واختناق امرأتين في حريق بدروم بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق اليوم الأحد، داخل بدروم عمارة سكنية في المدينة المنورة، حيث أخلت فرق الدفاع المدني 39 شخصًا وقدّمت الإسعافات الأولية لحالتي اختناق لامرأتين.

من جانبه، صرّح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، بأن بلاغًا قد ورد إليهم عند الساعة ١٧:٢٤ من عصر اليوم الأحد، عن حادث حريق في شقة بشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف أنه تم توجيه الفرق اللازمة للموقع، حيث تبين أن الحادث اقتصر في المطبخ داخل البدروم لعمارة سكنية وتم السيطرة عليه وإخماده.

وأشار إلى أنه تم إخلاء (39) شخصًا وتقديم الإسعافات الأولية لحالتي اختناق لامرأتين في الموقع وحالتهما مستقرة وجارٍ استكمال الإجراءات في الموقع.