توقعات بأمطار غزيرة ومطالبات بتعليق الدراسة في حفر الباطن

علي القحطاني(صدى):

كشف خبراء الأرصاد، عن توقعاتهم بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين في منطقة حفر الباطن، مؤكدين احتمالية تساقط أمطار غزيرة قد تتسبب في إغلاق عدد من شوارع المحافظة.

وطالب محلل محلل تنبؤات الطقس منيف الدليمي، بضرورة تعليق الدراسة غدًا الاثنين في حفر الباطن؛ نظرًا لقرب سحابة جديدة منها وتساقط الأمطار، قائلًا « خلال هذه اللحظات جريان لوادي الباطن الأمر الذي يعني دخول المياه بغزارة لأحياء السليمانية والفيصلية » .

كما أشار إلى احتمالية ارتفاع الرطوبة صباحًا على المحافظة وتشكل الضباب الأمر الذي يصعب على قائدي الحافلات المدرسية السير في هذا الجو.

ومن جانبه، شدد نواف العنزي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، على ضرورة تعليق الدراسة، مؤكدًا أنها أمر لا بد منه في حفر الباطن في ظل هذه الأجواء، فهو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.