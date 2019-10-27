رونالدو يعود إلى ريال مدريد باتفاق مع بيريز

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كريستيانو رونالدو قد يعود إلى ريال مدريد وفقًا لاتفاقه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وقال موقع دياريو غول الإسباني أنه المحتمل أن يعود مورينيو لتدريب ريال مدريد في ظل تراجع النتائج تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وكان مشروع مورينيو في الماضي يعتمد بشكل كبير على وجود رونالدو الذي دونه لم يحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا بعد قيادة الفريق للقب القاري أربع مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

ولم يثبت إيدن هازارد القادم من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو كفاءته وقدرته على سد فراغ رونالدو داخل وخارج الملعب.

وتتوقع جماهير ريال مدريد، حيث يريد بيريز أن يصبح رونالدو سفيرًا للنادي بدعوى أن اسمه مرتبط بريال مدريد.

ويقتنع رئيس ريال مدريد أن ارتباط اسم رونالدو بالنادي سيعيد من جديد التأثير الكبير للنادي على الصعيد التجاري والإعلاني .

لم يعلق قائد البرتغال موافقته بعد على عرض بيريز نظرًا لأنه لا يركز على شيء أخر حاليًا سوى كرة القدم ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه مع يوفنتوس، إلا أنه ضمن للمسؤولين في ريال مدريد أنه عندما يحين الوقت سوف يجلس للحديث عن خيار العودة إلى ريال مدريد.