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البيت الأبيض يكشف مصير المٌتبقي من جثة « البغدادي »

البيت الأبيض يكشف مصير المٌتبقي من جثة « البغدادي »
واشنطن(صدى):

كشف البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن مصير ما تبقى من جثة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وقال البيت الأبيض إنه سيتم التخلص من ما تبقى من أبو بكر البغدادي بطريقة مناسبة.

ولم يوضح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين ما إذا كانت واشنطن تعتزم دفن جثة البغدادي، مكتفيًا بالقول إنه سيتم التخلص من جثة ” الإرهابي رقم واحد.. بطريقة مناسبة ” .

وكان الرئيس الأمريكي ترامب لفت إلى أن جثة البغدادي مشوهة، لكنه تم التعرف عليها بدقة نتيجة إجراء عملية تحليل الحمض النووي السريع.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85634 ] نشر منذ 18 دقيقة

بيسووا زي ماسووا بإبن لادن .. بس باالبحر المتوسط ..

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 16 دقيقة

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