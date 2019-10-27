شاهد.. لاعبو الهلال يٌقبلون رأس خميس العويران قبل ديربي الرياض
شهدت مباراة الهلال ضد النصر في ديربي الرياض مشهدًا مؤثرًا وأخويًا للاعبين قبل انطلاق المباراة .
ورصدت عدسات المصورين إقبال اللاعبين على تقبيل رأس لاعب الهلال السابق خميس العويران في الملعب قبل انطلاق المباراة.
وكان أعلن نادي الهلال عن تكريم ” العويران ” قبل ديربي الرياض؛ تقديرًا لجهوده وإنجازاته داخل أسوار نادي الهلال.
زائر[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 37 دقيقة
للأسف أي إنجازات بتحدثون عنها .. خميس أضاع نفسه وهذه هي نهاية الإفراط في !!!! . لا نقول إلا الله يشفيه ..