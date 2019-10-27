شاهد.. لاعبو الهلال يٌقبلون رأس خميس العويران قبل ديربي الرياض

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة الهلال ضد النصر في ديربي الرياض مشهدًا مؤثرًا وأخويًا للاعبين قبل انطلاق المباراة .

ورصدت عدسات المصورين إقبال اللاعبين على تقبيل رأس لاعب الهلال السابق خميس العويران في الملعب قبل انطلاق المباراة.

وكان أعلن نادي الهلال عن تكريم ” العويران ” قبل ديربي الرياض؛ تقديرًا لجهوده وإنجازاته داخل أسوار نادي الهلال.