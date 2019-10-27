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شاهد.. لاعبو الهلال يٌقبلون رأس خميس العويران قبل ديربي الرياض

شاهد.. لاعبو الهلال يٌقبلون رأس خميس العويران قبل ديربي الرياض
ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة الهلال ضد النصر في ديربي الرياض مشهدًا مؤثرًا وأخويًا للاعبين قبل انطلاق المباراة .

ورصدت عدسات المصورين إقبال اللاعبين على تقبيل رأس لاعب الهلال السابق خميس العويران في الملعب قبل انطلاق المباراة.

وكان أعلن نادي الهلال عن تكريم ” العويران ” قبل ديربي الرياض؛ تقديرًا لجهوده وإنجازاته داخل أسوار نادي الهلال.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 37 دقيقة

للأسف أي إنجازات بتحدثون عنها .. خميس أضاع نفسه وهذه هي نهاية الإفراط في !!!! . لا نقول إلا الله يشفيه ..

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