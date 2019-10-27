وصفات طبيعية لإزالة المكياج باستخدام الفراولة

أميرة خالد(صدى):

تكثر منتجات إزالة المكياج ولكن جميعها تحتوي على مواد صناعية قد تؤدي إلى الإضرار ببشرتك، بينما يوجد العديد من الطرق الطبيعية والفعالة.

وتعد الفراولة من الفواكه اللذيذة والمفيدة للجسم والبشرة، فهي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة للنضارة، دون أي مواد كيميائية أو أثار سلبية.

ونقدم لكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية باستخدام الفراولة لإزالة المكياج، والتي تناسب جميع أنواع البشرة «الدهنية، الجافة، أو المختلطة».

وتتمثل الوصفة الأولى في «وصفة الفراولة والطمي لإزالة المكياج من البشرة الدهنية»، ولتحضيرها ستحتاجين إلى «ملعقة كبيرة قشطة، 3 ملاعق كبيرة عصير فراولة، قطعة طمي صغيرة مطحونة، 3 ملاعق صغيرة زيت اللوز الحلو، ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت البندق، 3 أو 4 نقاط ماء ورد».

اخلطي جميع المكونات السابقة في وعاء صغير حتى تتجانس جميع المكونات، وطبقي هذه الوصفة لمدة نصف ساعة على بشرتك ثم اغسليها بالماء الفاتر، ولكن استخدمي هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع؛ لإزالة المكياج وتغذية البشرة.

أما الوصفة الثانية فتتمثل في «وصفة الفراولة واللبن»، وتناسب هذه الوصفة جميع أنواع البشرة، فقط امزجي كل من «3 ملاعق عصير الفراولة، 2 ملعقة كبيرة بودرة اللبن، أو نصف كوب لبن سائل» واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

طبقي هذا الكريم على بشرتك باستخدام قطعة من القطن، ويمكنك الاحتفاظ بهذا المزيل في قارورة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة 4 أيام فقط.

والوصفة الثالثة تناسب جميع أنواع البشرة ماعدا الحساسة، وهي وصفة «الفراولة والليمون» فقط اخلطي «1/3 كوب عصير الفراولة، و2 ملاعق لبن بودرة، وملعقة صغيرة زيت الليمون أو عصير الليمون» حتى تحصلي على خليط متجانس، ويمكنك استخدامه كغسول صباحي.