الصحة تؤكد عدم تأثر الخدمة الطبية بمستشفى الحفر بأضرار الأمطار
أكدت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، عدم تأثُّر الخدمات الطبية في مستشفى حفر الباطن المركزي بسبب الأمطار.
وقالت في بيان لها: «بفضل الله لم تتأثر الخدمات الطبية في مستشفى حفر الباطن المركزي جراء الحالة المطرية حيث تضررت الواجهة الزجاجية فقط للمستشفى ووضع المنومين مطمئن ولا توجد إصابات».
وأظهر مقطع فيديو ، آثار العاصفة الرعدية القوية اليوم الأحد على مستشفى حفر الباطن، حيث شهدت استمرار هطول الأمطار يصاحبها رياحًا قوية والغبار إضافة إلى تساقط البرد والأمطار الغزيرة.
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