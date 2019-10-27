الصحة تؤكد عدم تأثر الخدمة الطبية بمستشفى الحفر بأضرار الأمطار

علي القحطاني(صدى):

أكدت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، عدم تأثُّر الخدمات الطبية في مستشفى حفر الباطن المركزي بسبب الأمطار.

وقالت في بيان لها: «بفضل الله لم تتأثر الخدمات الطبية في مستشفى حفر الباطن المركزي جراء الحالة المطرية حيث تضررت الواجهة الزجاجية فقط للمستشفى ووضع المنومين مطمئن ولا توجد إصابات».

وأظهر مقطع فيديو ، آثار العاصفة الرعدية القوية اليوم الأحد على مستشفى حفر الباطن، حيث شهدت استمرار هطول الأمطار يصاحبها رياحًا قوية والغبار إضافة إلى تساقط البرد والأمطار الغزيرة.

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