أخيرًا.. الكويت تنتهي من صياغة قانون البدون

خالد الظفيري(صدى):

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأحد، عن الانتهاء من صياغة القانون المتعلق بفئة ” البدون ” .

وجاء ذلك بعد أشهر من العمل على القانون، حيث تم التوقيع عليه من قبل عدد من النواب، ومن المقرر تقديم القانون خلال الأيام القليلة المقبلة للمجلس.

وفي هذا الصدد قال الغانم: عددًا من النواب وقعوا على القانون، فيما طلب آخرون التريث لقراءة القانون قبل التوقيع عليه، الأمر الذي سيؤخر عرض القانون في جلسة افتتاح دورة مجلس الأمة المقبلة.

وعن تفاصيل القانون، قال: يشمل بندين رئيسين، الأول يعالج مشكلة البدون، والآخر متعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية ويهدف إلى تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير، وكشف المزورين.

وتابع : انتهينا من القانون وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد، وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن، وأن يقرَّ في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد.

ولفت إلى أن حل قضية البدون عبر القانون الجديد يحافظ على الهوية الوطنية، ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، إذ إنه أول قانون يقدم لحل هذه المشكلة بشكل جذري، فلا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه بدون بعد سنة واحدة، إذا طبق القانون بشكل سليم.