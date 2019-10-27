جورج قرداحي يتراجع عن إهانة ريهام سعيد: « لم أقصد ضربها بالجزمة »

القاهرة(صدى):

أثار الإعلامي جورج قرداحي جدلا بتصريحاته حول ريهام سعيد ، حيث لفت إلى أنها تستحق الضرب بالحذاء بعد إهانة مرضى السمنة.

وردت ريهام سعيد على قرداحي برسالة هجومية حيث قالت إنه بدأ في التخريف بعد أن تقدم في العمر.

وتراجع جورج قرداحي عن تصريحاته ضد الإعلامية ريهام سعيد قائلًا: “لم أقصد أبدًا الإهانة في حق ريهام سعيد ولم يسبق لي أن هنت أحدًا من زملائي في المهنة”.

وأضاف: هناك سوء تفاهم حدث خاصةً أن المقطع الذي عرض علي في البرنامج جعلني أشعر بأنه مسيء لكل البدينات والسمينات ليس في مصر فحسب بل في الوطن العربي لذلك كانت ردة فعلي بهذا الشكل.

وتابع:أما عن استخدامي كلمة الجزمة فكان على سبيل المزاح لأن هذا التعبير يُستخدم في مصر كثيرًا وأسمعه من أصدقائي المصريين ولم أقصد به جرح ريهام سعيد”.

واستكمل: يمكن اتسرعت لأن المقطع أثار استيائي لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين وكانت ردة فعلي أنه لا يجب أن تتحدث عنهم بهذا الشكل”.