تطورات جديدة حول المتهمين بقتل إسراء غريب

القدس(صدى):

كشفت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن النائب العام المستشار أكرم الخطيب صادق على قرار الاتهام بجريمة قتل إسراء غريب.

وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات المحاكمة.

وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه، توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك للمتهمين الثلاثة، وتهمة الدجل والشعوذة للمتهم الأول فقط، وفقًا لوكالة ” وفا “ الفلسطينية،

واستند قرار الاتهام على البينات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة في بيت لحم باعتبارها صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع جهاز الشرطة، ممثلًا بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.