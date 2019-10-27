الاتحاد يواصل التخبط ويسقط أمام أبها

ماجد محمد(صدى):

سقط نادي الاتحاد أمام نظيره أبها، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، إذ فاز أبها بهدفين مقابل هدف.

وافتتح كريم العواضي الأهداف في الدقيقة 22، مانحًا التقدم لأبها، فيما عادل رومارينيو النتيجة للاتحاد في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم أبها مرة أخرى في الدقيقة 73 بهدف لروبين جابرييل.

ويواصل الاتحاد نتائجه المخيبة بهذه الهزيمة أمام أبها، ويصبح في المركز الـ11 من جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يتقدم أبها إلى المركز الثامن برصيد 11 نقطة.