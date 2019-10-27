مدارس الأندلس تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف فرع شركة الأندلس الخضراء للخدمات التعليمية والتربوية (مدارس الأندلس الأهلية)، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل في مدينتي جدة والطائف.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: «مدرس ثانوي أحياء ، مدرس ثانوي علم الحاسوب ، مدرس ثانوي جغرافيا، مدرس ثانوي دراسات إسلامية، مدرس ثانوي رياضيات، معلم ابتدائي، معلم تمهيدي، مدرس لغات، مدرس لغات، مدرس فنون، مدرس فنون، أخصائي اجتماعي ‎».

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــا .