مدارس الأندلس تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة للجنسين
كشف فرع شركة الأندلس الخضراء للخدمات التعليمية والتربوية (مدارس الأندلس الأهلية)، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل في مدينتي جدة والطائف.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: «مدرس ثانوي أحياء ، مدرس ثانوي علم الحاسوب ، مدرس ثانوي جغرافيا، مدرس ثانوي دراسات إسلامية، مدرس ثانوي رياضيات، معلم ابتدائي، معلم تمهيدي، مدرس لغات، مدرس لغات، مدرس فنون، مدرس فنون، أخصائي اجتماعي ».
وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــا .
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