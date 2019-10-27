لافتة استفزازية لجمهور النصر نُثير جدلا في ديربي الرياض (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أثار جمهور النصر جدلا بلافته مكتوب عليها الزعيم العالمي ، في إشارة إلى نادي النصر وهو ما أثار جدلًا كبيرًا نظرًا إلى أن لقب الزعيم يُطلق على الهلال.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور للافتة خلال الساعات الماضية وهو ما أثار استياء جمهور الهلال.

ويبدو أن جمهور النصر أدرك أن اللافتة قد تؤدي للتعصب وإشعال الفتنة فتمت إزالتها قبل انطلاق المباراة على الفور.

ويواجه الهلال نظيره النصر في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين.