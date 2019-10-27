لافتة استفزازية لجمهور النصر نُثير جدلا في ديربي الرياض (فيديو)
أثار جمهور النصر جدلا بلافته مكتوب عليها الزعيم العالمي ، في إشارة إلى نادي النصر وهو ما أثار جدلًا كبيرًا نظرًا إلى أن لقب الزعيم يُطلق على الهلال.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور للافتة خلال الساعات الماضية وهو ما أثار استياء جمهور الهلال.
ويبدو أن جمهور النصر أدرك أن اللافتة قد تؤدي للتعصب وإشعال الفتنة فتمت إزالتها قبل انطلاق المباراة على الفور.
ويواجه الهلال نظيره النصر في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 2 ساعتين
الداهيه بين الرعاع سقيم…
اللهم ارفع عن دفتر برحمتك..
ABO A7MD[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه
خايفين الهلال يجيب الاسيوية ، ويصبح اسمه ( الزعيم العالمي ) .
سرقة الالقاب لاتسمن ولاتغني ، اذا لم تقترن الالقاب بالانجازات فهي صفر على الشمال .
التاريخ هو من يدون الإنجازات والالقاب وليس كل من كتب لافته او شعارا سجله التاريخ !!!
المليليح[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 30 دقيقة
احلف إنها تجيب التعصب 🤣🤣🤣🤣
بس إيش رأيك ياماجد في حمدلله الليلة ماذكرت العام 😊
محايد[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 19 دقيقة
النصر أول من سمي بالزعيم في تاريخ الكرة 🎈
السعودية والهلال كان اسمه جنازه تنتظر الدفن ابحثوا وراح تعرفوا الحقيقه …
والافضل اسألوا حمدلله 😭😭😭
رااايق[ عدد التعليقات: 7419 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما عندكم ما عند جدتي * خبر رايح في خرايطها ***!!!