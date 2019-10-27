المسند : عاصفة حفرالباطن كان يمكن التحذير منها قبل وقوعها

علي القحطاني(صدى):

أوضح عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن عاصفة حفرالباطن المفعمة بالبرد يمكن التحذير منها قبل وقوعها.

وقال المسند : تقنية رادار دوبلر وخاصة في البعد الثلاثي يمكن لها كشف سحاب المزن الركامي المفعم بالبرد، وتحذير الناس منها قبل وقوعها بنحو ساعة أو أقل.

وأضاف : وهيئة الأرصاد لم تحذر قبل حادثة عصر اليوم في حفرالباطن (راجع حسابهم) وفي الوقت نفسه لم تفتح الرادارات للمختصين والهواة ليحذروا.

وتابع : لما وقع الفاس بالراس كالعادة حذروا بتغريدة باردة الساعة 05:53 وذلك عندما ذاب البرد وأصبح ماءاً .