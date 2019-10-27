العراق ساهم في قتل أبو بكر البغدادي.. وروسيا تكذب ترامب

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن العراق ساهم في عملية قتل أبو بكر البغدادي موضحًا أن الغارة التي قامت بها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا ضده شُنت من قاعدة جوية في غرب العراق.

وأكد على أهمية دور العراق في نجاح العملية، قائلا: ” مسؤولي المخابرات والأمن العراقيين ساهموا في نجاح العملية “، وفقًا لرويترز.

وعلى جانب أخر خرجت وزارة الدفاع الروسية لتنفي أي علم لديها بشأن مزاعم تقديم موسكو مساعدة للقوات الجوية الأمريكية في عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف: لا علم لدينا بشأن المساعدة المزعومة التي سمحت للطيران الأمريكي بالتحليق في المجال الجوي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب خلال هذه العملية.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، مقتل البغدادي في غارة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا، ووجه الشكر لروسيا وتركيا وسوريا والعراق على ما قدمته هذه البلدان من دعم.