اختفاء عروس بشكل مفاجيء قبل زفافها بساعات

القاهرة(صدى):

اختفت عروس مصرية بشكل مفاجيء قبل زفافها بنحو 72 ساعة، إذ خرجت من منزل عائلتها لاعتراضها على الزواج من عريسها الذي فرضته العائلة عليها.

وقررت العروس الهروب من منزل عائلتها الواقع في قرية ميت حواي بمركز السنطة بمحافظة الغربية، دون تحديد وجهتها، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض اختفاء الفتاة والعثور عليها.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة يفيد بتلقي بلاغ من «ع.م.ع.ال» مقيم بقرية كفر ميت حواى التابعة لمدينة السنطة يفيد بتغيب ابنته «د» 19 سنة بدون عمل عن المنزل قبل إتمام زواجها وأدلى بأوصافها.