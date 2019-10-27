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وزارة الصحة: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية يحفظ حياة الكثير (فيديو)

وزارة الصحة: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية يحفظ حياة الكثير (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة الصحة، قصة مؤثرة عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، مؤكدة أنه «عمل نبيل يساهم في حفظ حياة الكثير».

واستعانت الوزارة، بفتوى الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، بأن التبرع بالأعضاء عمل صالح ينفع المتوفى ولا يضره، وتجعل الأعضاء المتبرّع بها تعيش مدة أطول يستفيد منها الآخرون.

كان وزير الصحة توفيق الربيعة، قد أعلن عن نجاح عملية نقل أعضاء امرأة ميتة دماغيًا لسبعة أشخاص، من خلال عملية قام بها جراحون سعوديون.

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