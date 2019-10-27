6 معايير هامة لاختيار شركة تأجير سيارات مناسبة لرحلتك

أميرة خالد(صدى):

إذا كنت تبحث عن شركة لتأجير السيارات فلابد أن يكون لديك عدة نقاط يتم بناءً عليها اختيار الشركة المناسبة.

ونسلط الضوء في السطور التالية على أهم المعايير التي تتوقف عليها عملية اختيارك شركة لتأجير السيارات.

سمعة الشركة بالسوق: في البداية يجب أن يتم مراعاة سمعة الشركة في السوق؛ فعليك الإطلاع على المراجعات وشهادة العملاء السابقين.

ويمكن الوصول بسهولة إلى تجارب العملاء سواءً جيدة أم سيئة على الإنترنت من خلال قراءة تعليقاتهم وملاحظاتهم.

أنواع السيارات: عليك الإطلاع على أنواع المركبات التي تمتلكها الشركة في أسطولها، كما عليك أن تقرر نوع السيارة التي ترغب في استئجارها بما يتلائم مع حاجتك.

الموقع: يُمثل موقع الشركة أهم عوامل اختيار الشركة، فلابد أن تكون قادرة على تقديم الخدمات في أي منطقة أم لها مناطق محددة، وإذا كنت تريد تأجير سيارة في رحلة ذهاب فقط، فتأكد من سؤال الشركة عما إذا كانت ستتقاضى رسوماً مقابل رحلة العودة أم لا، فعادة ما تتقاضى الشركات رسوماً عن المسافة الإجمالية، أي من وإلى الموقع.

عمر السيارات: قد تجد شركة تستخدم سيارات قديمة وفي هذه الحالة ستكون التكلفة قليلة، أم في حالة استخدام سيارات جديدة بالطبع تزيد نسبة الأجرة.

وبوجه عام ينصح دائماً باختيار الشركة التي لديها سيارات بأعمار تقل عن 2-3 سنة فقط، فعلى الرغم من ارتفاع التكلفة قليلاً، إلا أن ذلك سيضمن عدم إفساد الرحلة بأكملها.

التسهيلات الإضافية: يوجد شركات تقدم تسهيلات إضافية مثل تغطية التأمين للمسافرين ومقاعد الأطفال وغيرها، فابحث عن هذه الشركات.

الرسوم: وفي النهاية يجب أن تحدد السعر الذي ترغب في دفعه وبالتالي تبدأ المقارنة بين أسعار الشركات المختلفة لاختيار ما يلائم خططك المالية.