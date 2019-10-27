مبادرة « موجودين » تباشر انتشارها فى المراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية

سعيد العجل(صدى):

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في ثمانية مواقع في منطقة مكة المكرمة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين , ومحافظة اضم ، والرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد , فيما تقدم خدماتها للنساء في الكلية الجامعية بالقنفذة فرع جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة لمدة اسبوع , ويوم غد الاثنين تقدم خدماتها للرجال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتتواجد الوحدة المتنقلة يوم الاربعاء في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد , فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يومين.

وتختتم الوحدة المتنقلة زياراتها يوم الخميس بتقديم خدماتها للرجال في مبنى وزارة الاسكان بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.