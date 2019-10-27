أنور قرقاش: إعادة تموضع قوات التحالف باليمن تطور إيجابي

الرياض(صدى):

علّق الدكتور أنور قرقاش، على بيان التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها.

وأكد أن ذلك يأتي «محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة»، مضيفًا: «أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف».

وتابع: «القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف وتواصل الامارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق».

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