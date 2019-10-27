الدفاع المدني يحرر قدم طفل علقت في سلم كهربائي بجدة

نايف السالم(صدى):

باشر أفراد من الدفاع المدني عمليات إنقاذ بأحد المراكز التجارية بجدة بعدما ورد بلاغ لمركز العمليات الأمني الموحد بمنطقة مكة المكرمة يفيد باحتجاز قدم طفل بسلم كهربائي.

واتضح أن مشط القدم اليسرى للطفل علقت بالسلم الكهربائي، حيث تعاملت معها الفرق بعد تأمين السلم من الحركة، حيث تم تحرير قدم الطفل وإخراجه وتسليمه لذويه بصحة جيدة.

وكان الدفاع المدني قد أكد على ضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم أثناء استخدام الأجسام المتحركة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية.