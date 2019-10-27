جون كيلي: حذرت ترامب من أخطاء تؤدي لعزله

واشنطن(صدى):

كشف جون كيلي كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض، عن تحذيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية عزله من الحكم، قبيل استقالته من منصبه في البيت الأبيض قبل 11 شهرًا.

وأوضح «كيلي» أنه وجه تحذيرًا إلى «ترامب» قبل نحو 11 شهرًا بشأن اختيار خليفته وارتكاب أي أخطاء قد تقود لعزله من الحكم، مضيفًا أنه قال لترامب « مهما كنت ستفعله لا تؤجر إمعة، شخصاً لن يقول لك الحقيقة. لا تفعل ذلك؛ لأنك إذا فعلت ذلك ستُعزل » .

ومن جانبه، نفى الرئيس الأمريكي تلقيه مثل هذا التحذير من كيلي، مؤكدا أنه لو قال له كبير الموظفين السابق شيئاً من هذا القبيل لطرده فوراً من مكتبه..

وأصدرت القاضية الأمريكية بيرل هويل، الجمعة الماضية، أمرا لإدارة ترامب بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016، في إقرار لقانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب.