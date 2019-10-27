موسيقي لبناني يصف صوت إليسا بالنشاز.. والأخيرة ترد: « غبي »

بيروت(صدى):

فتحت الفنانة اللبنانية النار على الموسيقي اللبناني ميشال ألفتريادس الذي وصف صوتها من جديد بالنشاز.

ونشر ميشال صورة لإليسا تتحدث خلال تظاهرات لبنان عبر حسابه الشّخصي في ” تويتر ” قائلا: ” روبسبيار ثورة جل الديب ” وأرفقه بوسم ” نشازولوجي ” .

وقصفت إليسا جبهة ميشال حسبما وصف الجمهور، فقالت تعليقًا على منشوره: بس زعلانة على نسبة الغبى للي بتتمتع فيه!.

ولا يعتبر هذا الهجوم الأول ضد إليسا من قبل ميشال؛ حيث اتهمها بعدة لقاءات صحفية وتلفزيونية بأن صوتها على المسرح ” نشاز ” ، وأنه يتم تحسينه عبر ” الأوتوتيون ” في استديوهات التسجيل الموسيقي.