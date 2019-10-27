بلقيس تكشف عن امتهانها عملًا آخر بجانب الفن (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

كشفت المطربة اليمنية بلقيس، عن امتهانها عملًا آخر إلى جانب الغناء وهو «سيدة أعمال»؛ إذ تدير شركة خاصة لرفقة زوجها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر القوة النسائية في البحرين، حيث أوضحت أنها خريجة قسم التسويق مع مرتبة الشرف من جامعة زايد في الإمارات، وعملت مديرة تسويق براتب قليل في إحدى الشركات الصغيرة، ثم انتقلت إلى وظيفة أخرى، ثم حصلت على الماجستير في تخصصها قبل أن تتجه إلى الفن.

وتحدثت عن المشاكل التي تواجهها في التوفيق بين عملها ووظيفتها كأم، حيث قالت: «كان عليّ أن أختار بين أن أترك مولودي مع الرفقة المأمونة وهو أهل زوجي، عافاهم الله، أو أن أضحي بطموحاتي وأن أتفرغ للأمومة».