مالديني : إبراهيموفيتش قد يكون حلمًا لـ ميلان لأسباب عديدة

نواف السالم(صدى):

وصف باولو مالديني المدير التقني في نادي ميلان الإيطالي، فكرة التعاقد مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس غالاكسي، بمثابة ” الحلم “.

وأوضح مالديني أن إبراهيموفيتش قد يكون لديه خوف بسيط من الانضمام للروسونيري، قائلًا: ” إبراهيموفيتش قد يكون حلمًا لنا لأسباب عديدة “.

وأضاف ” ربما يكون هناك خوف قليل داخل عقله من عدم السيطرة بالفريق، أتذكر عندما وضعني أنشيلوتي على مقاعد البدلاء في مباراة الديربي، أدركت أنني لن أقبل بموسم آخر على هذا النحو، لا أعرف ما إذا كان إبراهيموفيتش قد يقبل ذلك“.

وتابع مالديني ” قراري بالعودة إلى ميلان كان صائبًا، بالتأكيد سأنهي مسيرتي الإدارية هنا، لن أذهب لأقوم بهذه المهمة في أي مكان آخر، أتمنى البقاء هنا للأبد “.

وواصل ” تجديد الفريق فكرة مشتركة، لكن الأمر يتطلب ضم لاعبين ذوي خبرة، لم يفز أي فريق شاب بالدوري أو دوري أبطال أوروبا، قائلًا ” سوق الانتقالات؟ الأمر المهم هو أننا لم نبع أفضل لاعبينا، بيونتيك قوي وعليه أن يفكر في الفريق، قوته تتمثل في تسجيله للأهداف “.