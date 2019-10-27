بالفيديو والصور..آثار العاصفة الرعدية القوية على مستشفى حفرالباطن

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، آثار العاصفة الرعدية القوية اليوم الأحد على مستشفى حفرالباطن، حيث شهدت استمرار هطول الأمطار يصاحبها رياحًا قوية والغبار إضافة إلى تساقط البرد والأمطار الغزيرة.

وظهر في الفيديو المتداول، تهشم الزجاج الخاص بالمستشفى وتلفيات عديدة أخرى منها سقوط أعمدة الإنارة.

والجدير بالذكر أن اليوم هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة حفر الباطن وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.