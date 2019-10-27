مصير مجهول لـ روليكس «البغدادي» بعد مقتل صاحبها

دمشق(صدى):

تواجه ساعة الإرهابي أبو بكر البغدادي، الرياضية التي يُرجح أنها من ماركة روليكس العالمية، مصيرًا مجهولًا بعد مقتل صاحبها الإرهابي.

وظهرت الساعة التي تقدر ثمنها بــ 6 آلاف دولار، للمرة الأولى يوم الجمعة الخامس من يوليو عام 2014، عندما مُنع الشيخ حمود عمر هلال إمام جامع النوري الكبير في الموصل من إلقاء خطبة الجمعة وصعد مكانه أبو بكر البغدادي.

وزعم حينها زعيم داعش، أنه خليفة المسلمين وقد ألقى الخطبة عن الزهد في الحياة مرتديًا عباءة سوداء وطاقية رأس، وهو الأمر الذي لم ينطبق على كلامه وساعته!.

يذكر أن الولايات المتحدة أكدت مقتل زعيم تنظيم داعش في عملية سرية تمت بنجاح ليلة أمس في إدلب.