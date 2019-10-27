وزير الدفاع الأمريكي يكشف أخر كلمات أبو بكر البغدادي

واشنطن(صدى):

تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن أخر حديث لـ أبو بكر البغدادي قبل وفاته، بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقتله اليوم الأحد.

وقال مارك إسبر إن القوة الأميركية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه إلا أن أخر كلماته كانت رفض تسليم نفسه، وفجر سترته المفخخة.

وأوضح إسبر أن انسحاب أميركا من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي.

كما صرّح أن مقتل البغدادي ضربة مدمرة لتنظيم داعش الإرهابي.

على جانب أخر بثت قناة العربية صور لقتلى تنظيم داعش في العملية التي نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال سوريا وقتلت خلالها زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.