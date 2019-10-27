بالفيديو .. راغب علامة يحرج أحلام بسبب موهبتين

أميرة خالد(صدى):

تعرَّضت الفنانة الإماراتية أحلام للإحراج من الفنان اللبناني راغب علامة، وذلك خلال الحلقة السادسة من برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس“ والحلقة الأولى من مرحلة المواجهة.

وجاء ذلك بسبب موهبتين من فريق الفنانة سميرة سعيد، حيث صعدت المتسابقتين رباب ناجد وسندي لطي، على مسرح ”ذا فويس“ لأداء أغنية ” وحياتي عندك “ للمطربة الراحلة ذكرى، وأبدعتا في تقديمها وحازتا على تفاعل الجمهور.

وأبدت أحلام رأيها في المتسابقتين، في إطار مساعدة سميرة سعيد على اختيار مناسب لإحداهما وقالت إنهما يغنيان بشكل جيد وكل واحدة منهما تقدم الأغنية بطريقتها ولها منطقة ” سلطنة “ بعيدة عن الأخرى.

وقالت أحلام للمتسابقة رباب إنها تغني بطريقة بها حالة من الفرح رغم أن الأغنية مليئة بالحزن والشجن وكان عليها أن توصل إليهم إحساس بالألم خلال أدائها للأغنية.

وأكملت المواجهة ضمن فريق سميرة أيضاً بين رباب ناجد وسندي لطي في أغنية ” وحياتي عندك ” للراحلة ذكرى، اللتين أبهرتا المدربين بغنائهما.

وقال علامة إن سندي تفوقت بصوتها وقوة استعمالها للعُرَب مؤكداً في الوقت عينه أن رباب كانت رائعة. وخالف أحلام في الرأي فقال إنه لا يوافق أحلام في قصة إبداء الحزن في الأغنية، قائلًا: ” أحلام حسب مزاجها هي بتقول لازم تضحك يبقى تضحك أو لازم تحزن يبقى تحزن، أنا مش معها بهيك موضوع “.