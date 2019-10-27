3 ذئاب بشرية يتناوبوا على اغتصاب فتاة

القاهرة(صدى):

قام 3 شباب « ذئاب بشرية » بالتعدي على فتاة مصرية تبلغ من العمر 15 عامًا، بعد اختطافها داخل تروسيكل.

وأكدت الفتاة أنه تم خطفها داخل تروسيكل من قبل شخصين، وتناوبوا على اغتصابها داخل أحد الحقول الزراعية ثم اقتادوها إلى شقة كان ينتظرهم بها شخض ثالث قام باستكمال جريمتهم.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من يُفيد قيام « عمر.خ.ح » و « أحمد.ح »، و « محمود.ز » ، بالتعدي على فتاة في الـ١٥ عامًا، أثناء ذهابها لتلقي أحد الدروس الخصوصية، وتم تحرير المحضر رقم ١٥٤٩٦ جنح ٢٠١٩ بندر شبين الكوم، وبالعرض علي النيابة قامت بالتجديد لهم خمسة عشر يومًا حبس.