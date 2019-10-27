أسباب ثبات السيارة على سرعات عالية

واشنطن(صدى):

يحدد الفنيون عدد من الأسباب لوجود سيارات ثابتة السرعات، وأخرى غير ثابتة السرعات، إذ يرتبط الأمر بنظام التعليق في السيارات.

وأوضح الفنيون، أن نظام التعليق هو حلقة الوصل بين جسم السيارة والإطارات، مشيرين إلى أن هذا النظام يعطي ثبات رائع على السرعات العالية والمنعطفات إذ يمكن قيادة السيارة بسرعة تتجاوز الـ 200 دون شعور بمشكلة.

وهناك مزايا لنظام التعليق الخلفي، تشمل: راحة نسبية لركاب الكرسي الخلفي، ركازة أفضل على السرعات العالية والمنعطفات، نزول الدولاب الأيسر بحفرة لايؤثر على الدولاب الأيمن.

كما له عدد من العيوب ومنها: كلفة تصنيعية عالية، يحتاج صيانة اكثر، صغر مساحة الصندوق الخلفي لأن النظام يحتاج مساحة اكثر، وزن زائد بالمجمل.