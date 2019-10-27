الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعلن غداً عن الفائزين بجائزة التميز للإعلام الرياضي

الرياض(صدى):

يكشف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي غداً عن الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م، خلال الحفل الذي يقيمه في فندق الفورسيزون بالرياض, بحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل المملكة وخارجها.

وضمت الجائزة 7 فروع هي المقال الصحفي والتحقيق الصحفي والحوار الصحفي والصورة الصحفية والتقرير التلفزيوني والإعلامي الواعد والإعلامي الأولمبي.

واشترط الاتحاد للمتقدمين أن يكون موضوع المشاركة مقتصراً على المجال الرياضي فقط، بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة وبمشاركة واحدة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي الحالي 2018 – 2019، مع إرفاق رابط النشر الرسمي للمشاركة.

يذكر أنه تم إطلاق هذه الجائزة خلال شهر مارس الماضي ضمن مبادرات الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية المقدمة، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال.