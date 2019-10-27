منها الجلوس لمدة ساعة.. عادات تؤدي إلى زيادة دهون الأرداف

أميرة خالد(صدى):

يعتبر تراكم الدهون في منطقة الأرداف من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه البعض وتتسبب في ظهورهم بشكل غير لائق.

وأوضح خبراء أبرز العادات التي تهدد بتراكم الدهون في الأرداف ومنها الجلوس لفترات طويلة حيث أنها من أخطر العادات التي تهدد بتراكم الدهون في منطقة الأرداف لأنه يتسبب في ضعف العضلات.

وعادة الدهون تبحث على العضلات الضعيفة لتتراكم عليها، والأفضل هو عدم مواصلة الجلوس لمدة ساعة كاملة والتحرك كل 50 دقيقة لمدة 10 دقائق.

كما أن عدم ممارسة الرياضة وإهمال الحركة يتسبب في ضعف العضلات ما يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون عليها، فيسبب سمنة الأرداف.

بالإضافة إلى تناول سعرات حرارية أعلى من احتياجات الجسم تتسبب في تراكم الزائد عن حاجة الجسم على هيئة دهون، وتذهب إلى العضلات الضعيفة لتتراكم عليها.