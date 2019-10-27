ترامب: البغدادي قتل وهو يبكي ويصرخ كالجبناء

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في عملية بالغة السرية.

وأكد « ترامب » في كلمته حول عملية الاستهداف، أن البغدادي قُتل وهو يبكي ويصرخ الكجبناء، لافتًا إلى أنه قُتل وبرفقته ثلاثة أطفال لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.

وأوضح أن اختبارات الحمض النووي حددت هوية البغدادي بعد مقتله بـ15 دقيقة، كما تم قتل زوجتيه أيضًا وكانتا تلبسان أحزمة ناسفة، فيما تم العثور معه على 11 طفل وهم بحوزة الجيش الأمريكي الآن.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى العراق وروسيا على المساعدة التي قدماها في عملية استهداف البغدادي، قائلًا »روسيا سمحت لنا بالتحليق في المناطق التي حلقت قواتنا فوقها»

وأكد أن جزء كبير من عملية استهداف البغدادي كان خطيرًا جدًا، إذ واجهت القوات بعض إطلاق النار لكن تم إسكاته على الفور، فيما أشار إلى أن البغدادي كان يسعى إلى إعادة تنظيم وبناء تنظيم داعش قبل قتله.