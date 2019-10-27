النيابة: الاعتداء علي رجل السلطة جريمة كبيرة تستوجب التوقيف 

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة أنه الاعتداء علي رجل السلطة العامة أثناء مباشرة مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة العامة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” إلى كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء علي رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم ومنها أولا.. الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال السلطة العامة الرسمية.

ثانيا.. الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال السلطة العامة من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال، حيث تشمل هذه الفقرة رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم وفقا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.