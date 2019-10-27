وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

بدر الحارثي(صدى):

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة إبراهيم بن سليمان الأصقه،

بحضور المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية السابق فهد بن عبدالله المزيد.

وهنأ معاليه, الأصقه بمناسبة تعيينه في منصبه معرباً عن شكره للجميع على التعاون والمتابعة المباشرة للعمل والأنجاز بين الإمارة والأحوال المدنية بالمنطقة .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات وسبل التطوير وكفاءة العمل وتوظيف التقنية .