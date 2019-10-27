مؤسس « داماك »: دبي على موعد مع كارثة اقتصادية

أبو ظبي(صدى):

حذر حسين سجواني رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس شركة “داماك” العقارية، من كارثة اقتصادية قد تضرب دبي، موجهًا بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الإعمار المفرط.

وقال “سجواني” في تصريحات لوكالة “بلومبيرج”، إن الحل المناسب لتجنب تلك الأزمة يتمثل في تعليق مشاريع بناء المنازل لعام أو اثنين، لتجنب الزيادة في العرض الفائض.

وأضاف أن الوضع لا يحتمل التأخير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المشكلة قد يتم تجنبها وحلها، أو تتفاقم وتتحول إلى كارثة.

وأشار مؤسس “داماك”، إلى أن العرض المفرط سيؤدي لضرر جثيم بالمصارف المحلية، مما يؤدي لانخفاض كبير في أسعار العقارات وبالتالي تزيد القروض المعدومة نظرًا لانخفاض الربحية.

وأكمل أن هبوط 40% من أسهم شركته جاء بسبب دعم العرض المفرط للوحدات السكنية، مطالبًا الشركات بالحد من الأنشطة المعمارية.