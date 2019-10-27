امرأة تهرب من زوجها بعدما أجبرها على بيع كِليتها نظير الأموال

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها بعدما حاول إجبارها على بيع كِليتها مقابل الأموال، إذ ضاق بهم الحال ويعانون من الفقر.

وأكدت الزوجة الثلاثينية وهي أم لثلاثة أطفال، أن زوجها طلب منها ذلك بعدما قامت خالته وزوجها ببيع كِليتهما، ووفرّوا أموال كثيرة منها.

وأشارت الزوجة إلى أنها طلبت من زوجها العمل حتى تتمكن من مساعدته في توفير حياة كريمة لأسرتهما؛ إلا أنه رفض.

وفوجئت به بعد ذلك يطلب منها بيع كليتها مقابل 20 ألف جنيه، لكنها رفضت وأخبرته بأنه خطر على صحتها، بينما رد هو بأن خالته وزوجها قاما ببيع كليتهما ولم يشعرا بأي إرهاق أو ألم.

ومع إصرار الزوج على الأمر وسماعها إياه وهو يتحدث مع شخص للاتفاق على هذا الأمر، شعرت بالخوف وقررت الهروب مع أولاده ورفع دعوى خلع.