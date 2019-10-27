وزارة الدفاع تعلن عن 50 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر (٥٠) وظيفة بالقوات البحرية الملكية السعودية، داعية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية هنـــــــــا .

وأكدت أن التقديم يبدأ الساعة الثامنة صباحاً، يوم الاحد الموافق ١٤٤١/٣/١٣هـ، وينتهي الساعة 11 مساءً يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٣/١٧هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.

وشرحت آلية التقديم من قبل (المتقدمين)، كالتالي:

١.الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

٢.تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

٣.يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا .

كما يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنــــــــــا .