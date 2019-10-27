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سيدة تقدم وثائق مزورة وتتزوج من رجلين

سيدة تقدم وثائق مزورة وتتزوج من رجلين
مليكة فؤاد(صدى):

تزوجت سيدة مغربية من رجلين، بعد أن قامت بتزوير وثائق لإبرام عقدها الثاني.

وتفصيلآ، غادرت ” المتهمة ” منزل الزوجية وذهبت إلى مراكش، وتعرفت على رجل يعمل في الجيش وتزوجا وأنجبا ” ولد ” .

كما أقدمت على تقديم وثائق مزورة لإبرام عقدها التاني، دون أن تسير في إجراءات التطليق من زوجها الأول.

وقدم الزوج الأول لـ ” المتهمة ” شكوى بحقها، بعد ارتيابه الشك بأنها متزوجة من رجل آخر.

وألقت الجهات الأمنية القبض على ” المتهمة ” ، وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها.


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