سيدة تقدم وثائق مزورة وتتزوج من رجلين
تزوجت سيدة مغربية من رجلين، بعد أن قامت بتزوير وثائق لإبرام عقدها الثاني.
وتفصيلآ، غادرت ” المتهمة ” منزل الزوجية وذهبت إلى مراكش، وتعرفت على رجل يعمل في الجيش وتزوجا وأنجبا ” ولد ” .
كما أقدمت على تقديم وثائق مزورة لإبرام عقدها التاني، دون أن تسير في إجراءات التطليق من زوجها الأول.
وقدم الزوج الأول لـ ” المتهمة ” شكوى بحقها، بعد ارتيابه الشك بأنها متزوجة من رجل آخر.
وألقت الجهات الأمنية القبض على ” المتهمة ” ، وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها.
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