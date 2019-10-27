خادمة تستغل طفل مخدومها جنسيا بعد تصويره دون ثياب.. والمحكمة تنصفه 

دبي(صدى):

أحيلت خادمة آسيوية إلى محكمة الجنايات بدبي جراء استغلال طفل مخدومها جنسيا، حيث تمكنت من تصويره دون ثياب، وهو يقول لها “أنا أحبك” بالعربي وبالانجليزية ” I LOVE YOU”.

واعتدت الخادمة علي نجل مخدومها بمكنسة حيث ألحقت به إصابات مختلفة، كما وجهت النيابة إليها جناية استخدام أو استغلال طفل في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد غير أخلاقية وجنحة الاعتداء على سلامة الغير.

وخلال التحقيقات، أوضح والد الطفل أنه سمع صوت صراخ ابنه المجني عليه، فهرع إليه ليشاهد الخادمة تضربه بمكنسة، فاصطحبها إلى مركز الشرطة، واكتشف بأنها تحوز في هاتفها النقال على مقطع فيديو لابنه دون ثياب، وهو يقول لها “أحبك” باللغتين العربية والانجليزية، كما حرزت النيابة هاتفها المخزن عليه مقطع الفيديو.