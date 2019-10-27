تعليم الطائف يستضيف المهرجان الثقافي للصغار

بدرية المالكي(صدى):

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات لاستضافة المهرجان الثقافي للصغار، والذي ينطلق الأسبوع المقبل، ولمدة أربعة أيام، بمتابعة مدير عام التعليم طلال اللهيبي، ومساعدته للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومشاركة 7 إدارات تعليمية، تضم جدة، مكة، الباحة، الجوف، المدينة، تبوك، والطائف.

وقد عقدت إدارة نشاط الطالبات بإشراف ومتابعة مديرة الإدارة فوزية الحارثي اجتماع اللجان التنظيمية لتوزيع المهام, والوقوف على سير العمل, وتنفيذ الخطة قبل انطلاقة المهرجان, كما نظمت برنامج الاستضافة, ومايشمله من فقرات ترحيبية منوعة, وبرنامج سياحي, وتنظيمات متنوعة لاستقبال الإدارات التعليمية, وماتضمه من طالبات مشاركات, وأولياء أمورهن, ومنسقات الإدارات التعليمية المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الصغار يعد عمل فني ثقافي يجمع طالبات المرحلة الابتدائية لأداء العديد من الفنون الأدبية تضم ” مشاهد حوارية, وعروض مسرحية, وإلقاء, وإنشاد ” بمتابعة لجنة التحكيم وفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها.